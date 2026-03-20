«Грех не в темноте»: Захарова оценила политику Урсулы словами Цветаевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее политики отказа от российских энергоресурсов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за ее политики отказа от российских энергоресурсов. Дипломат связала энергетический кризис в Европе с идеологическими установками брюссельских чиновников, сравнив происходящее с «погружением во тьму».

Комментируя нежелание Брюсселя признавать последствия своих решений на фоне ближневосточного конфликта, Захарова процитировала Марину Цветаеву в своем Telegram-канале: «Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что “грех не в темноте, а в нежелании света”».

По мнению представителя МИД, нынешний курс Евросоюза — это не следствие природных катаклизмов или технических сбоев, а результат осознанной политики руководства ЕС. Дипломат провела параллели между нынешней энергетической стратегией и скандальными церемониями, прошедшими в Европе в последние годы.

«Абсолютно логичным теперь выглядит погружение ЕС в темноту и в самом прямом смысле этого слова. Не техническая катастрофа, не какие-то природные катаклизмы становятся причинами глобального кризиса в Евросоюзе, а решения его собственных руководителей, которые просто переключают рубильник».

Захарова добавила, что в этой ситуации единственным голосом разума внутри ЕС остается Венгрия, которая блокирует разрушительные для экономики решения. Свою мысль она подкрепила народной мудростью: «Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз может отложить запланированный запрет на поставки российской нефти из-за опасений усугубить топливный кризис на фоне событий на Ближнем Востоке. При этом Брюссель продолжает заявлять о неизменности курса на «зеленую» энергетику, игнорируя протесты ряда стран-членов.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
