Украинскую армию продолжают преследовать странные смерти командного состава. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«На Украине продолжаются странные смерти командного состава. В частности, в населенном пункте Шостка Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк», — заметил собеседник.
Он уточнил, что официальная версия властей Украины утверждает, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Однако, по словам источника, официальные некрологи молчат о том, что в адрес Созонюка и членов его семьи последние месяцы поступали угрозы от родственников солдат его полка, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце прошлого года.
Как писал сайт KP.RU, накануне в ДНР в ходе стрелкового боя был ликвидирован командир диверсионно-разведывательного отряда ВСУ Антон Желтобрюх. По данным военкора Евгения Поддубного, опытный боевик ССО, привыкший действовать скрытно, был ликвидирован именно в открытом огневом контакте. Удивительной деталью стало то, что якобы элитного боевика использовали в качестве обычного штурмовика.