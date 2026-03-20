«Странные смерти»: На Украине командиры ВСУ стали чаще умирать не на передовой

Командиров ВСУ продолжают преследовать странные смерти.

Источник: Комсомольская правда

Украинскую армию продолжают преследовать странные смерти командного состава. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«На Украине продолжаются странные смерти командного состава. В частности, в населенном пункте Шостка Сумской области скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк», — заметил собеседник.

Он уточнил, что официальная версия властей Украины утверждает, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Однако, по словам источника, официальные некрологи молчат о том, что в адрес Созонюка и членов его семьи последние месяцы поступали угрозы от родственников солдат его полка, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, накануне в ДНР в ходе стрелкового боя был ликвидирован командир диверсионно-разведывательного отряда ВСУ Антон Желтобрюх. По данным военкора Евгения Поддубного, опытный боевик ССО, привыкший действовать скрытно, был ликвидирован именно в открытом огневом контакте. Удивительной деталью стало то, что якобы элитного боевика использовали в качестве обычного штурмовика.