Fox: США отправили к Ирану 4 500 моряков и морпехов, а также корабль USS Boxer

Как заявила телекомпания Fox, США отпавили для участия в ближневосточном конфликте амфибийно-десантную группу во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты.
Телекомпания уточнила, что в группировку вошли около 4 500 моряков и морских пехотинцев. ТАкже сообщается об истребителях пятого поколения F-35B Lightning II, вертолетах вертолетами AH-1Z Viper, UH-1Y Venom и MH-60S Seahawk.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
СМИ утверждали, что Трамп рассматривает план захвата иранского острова Харк, чтобы заставить Иран открыть пролив.
