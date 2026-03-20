Хаменеи: США и Израиль ошиблись, думая о крахе Ирана через 1−2 дня после атаки

«Из-за грубой ошибки в расчётах враг полагал, что через день-два именно эти люди свергнут исламский строй», — отметил аятолла.
Верховный лидер Ирана заявил, что вопреки ожиданиям противника, страна продемонстрировала стойкость.
«Благодаря бдительности людей, беспрецедентной храбрости воинов ислама и многочисленным жертвам, в нём вскоре проявились признаки беспомощности и отчаяния», — подчеркнул он, говоря о действиях вражеских сил.
Хаменеи также напомнил о потерях, которые понёс Иран в ходе противостояния. По его словам, в числе погибших — лучшие военачальники, выдающиеся учёные и около тысячи простых иранцев.
Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с председателем правительства Японии Санаэ Такаити заявил, что очень не хотел вступать в военное противостояние с Ираном, но у него якобы не осталось другого выбора, назвав это «экскурсией». Глава Белого дома неоднократно говорил, что конфликт с Тегераном вступает в завершающую фазу и будет окончательно урегулирован в ближайшее время.
