Мелания Трамп попросила Лукашенко поговорить с Путиным об украинских детях

Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы похищении украинских детей в ходе проведения СВО. В частности, после того, как представители Киева во время переговоров в Стамбуле передали делегации Москвы документ с 339 именами детей, которых власти Украины требовали «вернуть», помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что многие из этого списка не попадали в Россию: «В этом списке обнаружилось, что ~большое количество детей никогда не были на территории России~. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем».