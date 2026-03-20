КСИР атаковал Израиль, Кувейт и Саудовскую Аравию

КСИР, по данным иранской гостелерадиокомпании, атаковал Израиль, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Как утверждает Корпус стражей исламской революции, в Израиле были атакованы объекты военно-промышленного комплекса в Тель-Авиве, Акко, Хайфе, а в Кувейте и Саудовской Аравии — американские военные базы.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

Читайте материал «Би-би-си рассказала о судах, прошедших через Ормузский пролив за 20 дней марта».

