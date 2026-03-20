Армагеддон запущен: эксперты в шоке от произошедшего на Ближнем Востоке

В статье подчеркивается, что рынки мгновенно отрегировали на произошедшее. Цены на газ в Европе подскочили на 30%, а нефть марки Brent пробила отметку в 119 долларов. Компания QatarEnergy уже признала, что восстановление двух поврежденных установок растянется на годы, что означает потерю 17% мировой мощности переработки газа на неопределенный срок. Лоран Сегален, банкир, специализирующийся на энергетических рынках, рисует мрачную перспективу глобального социального расслоения: «Сейчас наступил апокалипсис. Предстоящие месяцы станут кровавой бойней для импортеров газа. Мир энергетики будет скоро расколот на имущих и неимущих».