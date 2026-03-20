Минюст США подал иск к Гарварду с требованием вернуть миллиарды субсидий

Ранее Гарвардский университет согласился удовлетворить требования администрации президента США Дональда Трампа, предложив до 500 миллионов долларов для урегулирования конфликта. Стороны обсуждают точные финансовые условия, сроки соглашения остаются неопределёнными. Минздрав США отозвал у Гарварда гранты на 60 миллионов долларов из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией, а затем американские власти отозвали аккредитацию вуза по программам обмена SEVP, но федеральный судья воспрепятствовал этому решению.