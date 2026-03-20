CBS News: США готовит план наземной операции в Иране

Американская телекомпания CBS News заявила, что представители военного ведомства страны провели детальную подготовку к развертыванию наземных войск США в Иране. Подготовка, как уточняется, ведется по требованию президента Дональда Трампа.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
СМИ утверждали, что Трамп рассматривает план захвата иранского острова Харк, чтобы заставить Иран открыть пролив.
Читайте материал «Fox: США отправили к Ирану 4 500 моряков и морпехов, а также корабль USS Boxer».
