Доигрались: блокада Ормузского пролива может лишить мир интернета

Военный конфликт между США и Ираном поставил под удар физическую инфраструктуру глобального интернета. Одновременная блокировка Красного моря и Ормузского пролива отрезала ключевые пути передачи данных, связывающие Европу, Азию и Африку, что грозит миру масштабным цифровым коллапсом, говорится в материале издания Rest of World.
Угроза обрыва связи стала реальностью, так как через зону боевых действий проходят 17 важнейших подводных кабелей. Директор по анализу интернета в компании Kentik Дуг Мэдори отмечает беспрецедентный масштаб угрозы: «Одновременное закрытие обоих узких мест станет событием глобального масштаба. Я не знаю, чтобы такое когда-либо случалось раньше».
Специализированные ремонтные суда в случае любого повреждения кабеля не смогут войти в акватории из-за высокого риска атак. Таким образом авария станет фатальной для глобальной передачи данных.
