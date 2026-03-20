Орбан: Зеленский совершает преступление, устанавливая нефтяную блокаду Венгрии

БУДАПЕШТ, 20 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду Венгрии в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на предвыборном митинге в городе Сентэндре.
«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление. А если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос из-за войны на Ближнем Востоке, то это вдвойне заслуживает наказания», — сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал М1.
По его мнению, Зеленский не возобновляет транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» исключительно по политическим причинам, чтобы вызвать в Венгрии «экономический хаос». При этом руководство Евросоюза вступило в сговор с Украиной и венгерской оппозицией, стремясь ослабить положение правительства страны в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. «Брюссель — соучастник в этом деле», — пояснил Орбан.
Он также отметил, что ради достижения своих целей украинские власти готовы использовать любые средства. «Сначала они взорвали “Северный поток”. Затем они перекрыли газопровод из России в Венгрию. И сейчас мы переживаем уже не первую блокаду», — сказал он по поводу отказа Украины возобновить транзит нефти по своей территории.
Орбан также напомнил, что в последние дни украинцы совершили серию нападений на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», пытаясь его «атаковать и взорвать», чтобы отрезать Венгрию от российского газа. «Зачем президент Украины это делает? Давайте не будем питать иллюзий, таков план дестабилизации венгерской экономики», — убежден премьер. Он заверил, что Венгрия этого не допустит и «прорвет нефтяную блокаду».
Глава правительства подтвердил, что не одобрит кредит ЕС для Украины на €90 млрд и не поддержит в Брюсселе никакие другие решения в ее пользу до тех пор, пока она не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, позиция, представленная им на саммите ЕС в Брюсселе 19 марта, остается без изменений. «Если не будет нефти для Венгрии, то не будет и денег для Украины», — подчеркнул Орбан.