Орбан: Зеленский совершает преступление, устанавливая нефтяную блокаду Венгрии

Глава правительства подтвердил, что не одобрит кредит ЕС для Украины на €90 млрд и не поддержит в Брюсселе никакие другие решения в ее пользу до тех пор, пока она не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, позиция, представленная им на саммите ЕС в Брюсселе 19 марта, остается без изменений. «Если не будет нефти для Венгрии, то не будет и денег для Украины», — подчеркнул Орбан.