Боевики ВСУ сняли свой уход с позиций под Константиновкой

В Сети появились кадры ухода украинских боевиков с позиций в районе Константиновки.
На видео, снятом одним из военнослужащих противника, группа боевиков ВСУ выбирается с передовой по лесополосе. Украинские военные пожаловались на удары корректируемых бомб во время отхода с позиций.
Военные паблики пишут, что боевики ВСУ покидают позиции в районе Константиновки под натиском войск РФ.
Ранее сообщалось о ведении российскими подразделениями ожесточенных боев на территории Константиновки. По словам военного блогера Юрия Подоляки, положение группировки ВСУ в городе становится все более тяжелым.
На прошлой неделе в Сети появилось снятое украинским военным видео ухода боевиков ВСУ с позиций в Константиновке.
Также были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта временной дислокации военнослужащих 28-й мехбригады ВСУ, выявленного в многоэтажной застройке на территории города.