CBS: Пентагон проводит детальную подготовку к развертыванию войск в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США проводят тщательную подготовку к развертыванию американских сухопутных войск в Иране в качестве одного из возможных сценариев продолжения операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По их информации, президент США Дональд Трамп обдумывает этот вопрос, однако неясно, какое окончательное решение он примет и когда. Как пишет CBS, военные проводят совещания по поводу того, как будут действовать солдаты на случай, если американский лидер согласится на проведение наземной операции.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства сообщил, что амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США отправилась на Ближний Восток.
Группировка в составе около 4 500 моряков и морских пехотинцев вышла из Сан-Диего (штат Калифорния) 18 марта и в настоящий момент пересекает Тихий океан. По оценкам официальных лиц, переход в зону ответственности на Ближнем Востоке займет около месяца. Помимо USS Boxer, в состав оперативного соединения входят десантно-вертолетный корабль-док USS Portland и десантный транспорт-док USS Comstock.