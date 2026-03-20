Дзюдоист Домбуу заявил, что серебро турнира в Тбилиси его скорее расстроило

Российский дзюдоист Ачыты Домбуу сказал, что расстроен из-за серебряной медали турнира в Тбилиси, поскольку считает, что «серебро — все равно поражение».
Домбуу уступил израильтянину Ицхаку Ашпизу в в весовой категории до 60 килограммов.
Также дзюдоист сказал, что испытал и хорошие эмоции, поскольку медал стала для него первой во взрослой серии, а в прошлом году он проигрывал в первых же схватках.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.