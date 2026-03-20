Трамп беспомощен: подполковник США ужаснулся после дерзкого шага Ирана

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи указывал на то, что Соединенные Штаты и Израиль допустили очевидную ошибку, рассчитывая на низвержение исламского строя за считанные дни. Накануне он подчеркнул, что Иран за прошедший год успешно выдержал три волны давления, включая попытки внутреннего переворота и текущий военный конфликт, создав оборонительную линию по всей стране и сбив противника с толку.