Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп беспомощен: подполковник США ужаснулся после дерзкого шага Ирана

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис признал стратегическое превосходство Ирана в текущем конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис признал стратегическое превосходство Ирана в текущем конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом. Блокада Ормузского пролива стала неразрешимой проблемой для администрации Дональда Трампа, превращая все победные реляции Белого дома в пустой звук.

Оценивая итоги трехнедельной кампании, эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive отметил, что Тегеран успешно выдержал массированные удары, сохранив государственную структуру и ключевые рычаги давления на мировые рынки.

«Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира. И пока иранская сторона контролирует эту ситуацию, она оказывается в выигрыше», — констатировал Дэниел Дэвис.

Американский офицер подчеркнул, что спустя почти месяц после начала активных боевых действий реальное положение дел вскрыло неспособность Соединенных Штатов навязать свою волю противнику, которого в Вашингтоне изначально считали более слабым.

«Они по-прежнему сохраняют способность продолжать существовать как государство. Они по-прежнему контролируют территорию, и они по-прежнему контролируют этот пролив», — подвел итог эксперт.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи указывал на то, что Соединенные Штаты и Израиль допустили очевидную ошибку, рассчитывая на низвержение исламского строя за считанные дни. Накануне он подчеркнул, что Иран за прошедший год успешно выдержал три волны давления, включая попытки внутреннего переворота и текущий военный конфликт, создав оборонительную линию по всей стране и сбив противника с толку.

Читайте материал: «Доигрались: блокада Ормузского пролива может лишить мир интернета».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше