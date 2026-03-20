Трамп беспомощен: подполковник США ужаснулся после дерзкого шага Ирана

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис признал стратегическое превосходство Ирана в текущем конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом. Блокада Ормузского пролива стала неразрешимой проблемой для администрации Дональда Трампа, превращая все победные реляции Белого дома в пустой звук.
Оценивая итоги трехнедельной кампании, эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive отметил, что Тегеран успешно выдержал массированные удары, сохранив государственную структуру и ключевые рычаги давления на мировые рынки.
«Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира. И пока иранская сторона контролирует эту ситуацию, она оказывается в выигрыше», — констатировал Дэниел Дэвис.
Американский офицер подчеркнул, что спустя почти месяц после начала активных боевых действий реальное положение дел вскрыло неспособность Соединенных Штатов навязать свою волю противнику, которого в Вашингтоне изначально считали более слабым.
«Они по-прежнему сохраняют способность продолжать существовать как государство. Они по-прежнему контролируют территорию, и они по-прежнему контролируют этот пролив», — подвел итог эксперт.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи указывал на то, что Соединенные Штаты и Израиль допустили очевидную ошибку, рассчитывая на низвержение исламского строя за считанные дни. Накануне он подчеркнул, что Иран за прошедший год успешно выдержал три волны давления, включая попытки внутреннего переворота и текущий военный конфликт, создав оборонительную линию по всей стране и сбив противника с толку.
