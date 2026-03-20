Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич считает, что в Европе постепенно склоняются к необходимости диалога с РФ

Президент Сербии подчеркнул, что взаимные обвинения и навешивание ярлыков привели к тому, что едва ли существует диалог между европейскими странами и Россией.

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в Европе постепенно склоняются к мнению о необходимости диалога с Россией.

«Долгое время в Европе заявляли, что не хотят говорить с Россией. Теперь постепенно эта позиция меняется», — отметил он в интервью германской газете Berliner Zeitung. Вучич подчеркнул, что взаимные обвинения и навешивание ярлыков привели к тому, что едва ли существует диалог между Европой и Россией.

«Поэтому продолжается война [на Украине]. Было бы лучше, если бы мы более тщательно подбирали наши слова и оставляли открытой дверь для переговоров», — полагает сербский президент.

Отвечая на вопрос, когда в последний раз у него был контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, Вучич сообщил, что созванивался с российским лидером после встречи в Пекине, которая состоялась в сентябре 2025 года в рамках празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.