Вучич считает, что в Европе постепенно склоняются к необходимости диалога с РФ

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в Европе постепенно склоняются к мнению о необходимости диалога с Россией.
«Долгое время в Европе заявляли, что не хотят говорить с Россией. Теперь постепенно эта позиция меняется», — отметил он в интервью германской газете Berliner Zeitung. Вучич подчеркнул, что взаимные обвинения и навешивание ярлыков привели к тому, что едва ли существует диалог между Европой и Россией.
«Поэтому продолжается война [на Украине]. Было бы лучше, если бы мы более тщательно подбирали наши слова и оставляли открытой дверь для переговоров», — полагает сербский президент.
Отвечая на вопрос, когда в последний раз у него был контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, Вучич сообщил, что созванивался с российским лидером после встречи в Пекине, которая состоялась в сентябре 2025 года в рамках празднования 80-летия победы во Второй мировой войне.