Арагчи заявил, что США подвергают опасности государства Ближнего Востока

Руководитель иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США не заботятся о безопасности мусульманских стран Ближнего востока и подвергают их угрозе.

Арагчи попросил ближневосточные страны «выразить свое неприятие агрессии» как словами, так и действиями.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

Читайте материал «КСИР атаковал Израиль, Кувейт и Саудовскую Аравию».

