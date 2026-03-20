Трамп заявил о почти ежедневных переговорах по Украине

По словам американского лидера, участники переговоров добиваются «большого прогресса». Он отметил, что США не откладывают переговоры между Россией и Украиной на второй план из-за операции против Ирана.

Источник: AP 2024

Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине происходят почти на ежедневной основе, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Они [переговоры] происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что США не откладывают российско-украинские переговоры на второй план из-за военной операции против Ирана. Трамп считает, что сторонам удастся добиться договоренности.

Чиновники и дипломаты ранее сообщили газете Financial Times (FT), что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, поскольку Трамп начал терять интерес к переговорам. Одним из факторов, повлиявших на это, собеседники FT назвали кампанию Вашингтона против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание США, согласились европейские дипломаты.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в интервью Би-би-си заявил, что фокус внимания США больше направлен на Ближний Восток, чем на Украину. «Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал он.

Первые два раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США прошли 23—24 января и 4—5 февраля в ОАЭ, а третий состоялся 17—18 февраля в Швейцарии. Зеленский говорил, что следующая встреча была запланирована на 5—8 марта в Абу-Даби, но из-за боевых действий в Киеве не могли подтвердить ее проведение.

Пауза в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине носит временный характер, заявил 20 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что в скором времени мирный диалог продолжится.

