Трамп заявил о почти ежедневных переговорах по Украине

Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине происходят почти на ежедневной основе, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами.
«Они [переговоры] происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса», — сказал Трамп.
При этом он подчеркнул, что США не откладывают российско-украинские переговоры на второй план из-за военной операции против Ирана. Трамп считает, что сторонам удастся добиться договоренности.
Чиновники и дипломаты ранее сообщили газете Financial Times (FT), что посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик, поскольку Трамп начал терять интерес к переговорам. Одним из факторов, повлиявших на это, собеседники FT назвали кампанию Вашингтона против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание США, согласились европейские дипломаты.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее в интервью Би-би-си заявил, что фокус внимания США больше направлен на Ближний Восток, чем на Украину. «Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал он.
Пауза в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине носит временный характер, заявил 20 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что в скором времени мирный диалог продолжится.