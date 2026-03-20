Вучич заявил, что будет трудно предотвратить третью мировую войну

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что третья мировая война, возможно, уже идет, только никто официально об этом не говорит. Такое мнение он высказал в интервью германской газете Berliner Zeitung.
«Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась, только мы официально пока не говорим так об этом», — отметил Вучич. По его словам, «борьба за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы давно началась».
«Многие игроки сейчас пытаются, прежде всего, выиграть время, в то время как идут приготовления к более крупным и масштабным конфликтам», — сказал он. «В связи с этим я, к сожалению, не исключаю, что в таких конфликтах когда-нибудь будет использовано и тактическое ядерное оружие», — предупредил президент Сербии, напомнив, что и Первая, и Вторая мировые войны начинались с региональных конфликтов, которые привели к образованию военных и политических блоков.
«Интересы крупных держав слишком различны и слишком значимы, чтобы какая-то сторона просто могла уступить. Именно это часто ведет в конечном итоге к эскалации», — сказал он. «Крупные державы должны по крайней мере честно признаться, что не хотят прежнего порядка ООН и что сейчас идет борьба за новый международный порядок», — заявил Вучич.