«Прогресс каждый день»: Трамп объявил о достижимости украинского регулирования

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявирл, что контакты по вопросу урегулирования на Украине на самом деле происходят каждый день, несмотря на то, что в трехсторонние переговоры делегаций пока не проводятся. По его словам, прогресс есть и мир может быть достигнут.