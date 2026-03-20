«Прогресс каждый день»: Трамп объявил о достижимости украинского регулирования

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявирл, что контакты по вопросу урегулирования на Украине на самом деле происходят каждый день, несмотря на то, что в трехсторонние переговоры делегаций пока не проводятся. По его словам, прогресс есть и мир может быть достигнут.
«Они происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса», — приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Кроме этого глава Белого дома высказал уверенность, что США, как посреднику, удастся привести стороны к заключению соглашения о прекращении огня.
«Я думаю, он будет урегулирован», — добавил Трамп, отвечая журналистам на вопрос о возможности остановить конфликт дипломатическим путем.