Сийярто: Венгрия не будет направлять своих солдат на Ближний Восток

Глава МИД республики отметил, что страна не планирует участвовать в каких-либо боевых действиях в регионе.

БУДАПЕШТ, 20 марта. /ТАСС/. Венгрия не планирует участвовать в каких-либо военных действиях на Ближнем Востоке и не будет направлять туда своих военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе краткой беседы с журналистами после выступления на предвыборном митинге.

Он отрицательно ответил на вопрос, обращалcя ли президент США Дональд Трамп к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой о содействии в связи с военной операцией против Ирана. «Нас никто ни о чем не просил, и премьер-министр ясно заявил, что мы не будем направлять наших солдат на Ближний Восток», — сказал глава МИД.

Он опроверг слухи по поводу возможного участия Венгрии в военных операциях в регионе, которые пытается распространять оппозиционная партия «Тиса». Запись разговора Сийярто с журналистами показал телеканал М1.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью.
Читать дальше