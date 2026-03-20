Сийярто: Венгрия не будет направлять своих солдат на Ближний Восток

БУДАПЕШТ, 20 марта. /ТАСС/. Венгрия не планирует участвовать в каких-либо военных действиях на Ближнем Востоке и не будет направлять туда своих военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе краткой беседы с журналистами после выступления на предвыборном митинге.
Он отрицательно ответил на вопрос, обращалcя ли президент США Дональд Трамп к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой о содействии в связи с военной операцией против Ирана. «Нас никто ни о чем не просил, и премьер-министр ясно заявил, что мы не будем направлять наших солдат на Ближний Восток», — сказал глава МИД.
Он опроверг слухи по поводу возможного участия Венгрии в военных операциях в регионе, которые пытается распространять оппозиционная партия «Тиса». Запись разговора Сийярто с журналистами показал телеканал М1.