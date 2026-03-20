Трамп: диалог РФ и США по Украине идет, невзирая на ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Диалог России и США по урегулированию на Украине идет «почти каждый день», несмотря на американо-израильскую операцию против Ирана, и ведет к большим успехам. Об этом заявил, отвечая на вопросы ТАСС, глава вашингтонской администрации Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.