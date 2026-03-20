Трамп: диалог РФ и США по Украине идет, невзирая на ситуацию вокруг Ирана

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Диалог России и США по урегулированию на Украине идет «почти каждый день», несмотря на американо-израильскую операцию против Ирана, и ведет к большим успехам. Об этом заявил, отвечая на вопросы ТАСС, глава вашингтонской администрации Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.
Он отрицательно ответил на просьбу уточнить, переводят ли США эти контакты на второй план в связи с кампанией против Ирана. «Нет, нет. Мы говорим об этом. Думаю, это будет сделано (будет достигнута договоренность — прим. ТАСС)», — подчеркнул президент.
«Они идут почти каждый день», — сказал он, комментируя вопрос о том, когда может состояться новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона по Украине. «Мы добиваемся большого прогресса», — добавил американский лидер.