Ирак объявил форс-мажор на месторождениях с иностранным участием

Ирак ввел режим форс-мажора на всех месторождениях, где добычу ведут зарубежные компании.

Ирак ввел режим форс-мажора на всех месторождениях, где добычу ведут зарубежные компании. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников иракского министерства нефти, такое решение было продиктовано невозможностью продолжать экспорт в прежнем объеме.

Причиной стали военные действия, развернувшиеся в регионе, которые серьезно осложнили судоходство через Ормузский пролив. В результате основная часть нефти, добываемой в Ираке, оказалась заблокирована и не может быть отгружена потребителям.

Ситуация в проливе, через который проходят ключевые мировые маршруты поставок энергоносителей из стран Персидского залива, остается напряженной, что уже отразилось на экспортных возможностях и объемах добычи во всем регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее Арагчи заявил, что США подвергают опасности государства Ближнего Востока.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

