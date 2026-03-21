Трамп исключил возможность перемирия с Ираном

Сегодня Дональд Трамп говорил, что США в Иране уже не с кем вести переговоры. Кроме того, по мнению американского президента, у республики уже не осталось ни флота, ни авиации, ни средств ПВО для отражения воздушных атак. При этом, по словам заместителя главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, Трамп ищет способы заключить перемирие с Ираном еще с 10 марта.