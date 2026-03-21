Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп исключил возможность перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном невозможно, поскольку страна уже три недели имеет преимущество в военных действиях.

Источник: AP 2024

«Я не хочу перемирия. Вы понимаете, что это недопустимо, когда вы буквально уничтожаете другую сторону», — сказал Трамп журналистам в Белом доме (цитата по AFP).

Сегодня Дональд Трамп говорил, что США в Иране уже не с кем вести переговоры. Кроме того, по мнению американского президента, у республики уже не осталось ни флота, ни авиации, ни средств ПВО для отражения воздушных атак. При этом, по словам заместителя главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, Трамп ищет способы заключить перемирие с Ираном еще с 10 марта.

