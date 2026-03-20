Трамп: Израиль завершит операцию против Ирана, когда к этому будут готовы США

Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты и еврейское государство «хотят примерно одного и того же».

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Израиль завершит военную операцию против Ирана, когда к такому шагу будут готовы США. Свою позицию он изложил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

«Я так думаю», — заявил президент, отвечая на вопрос о том, завершит ли еврейское государство военную операцию против исламской республики, когда к аналогичному шагу будет готова американская сторона. По его словам, США и Израиль «хотят примерно одного и того же».