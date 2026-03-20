Трамп заявил, что убежден в достижимости украинского регулирования

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Во время общения с журналистами у Белого дома он заявил, что ситуация будет разрешена.
Кроме того, глава американского государства заявил, что переговорный процесс по украинскому урегулированию ведется практически ежедневно.
«Они происходят почти каждый день», — уточнил Трамп.
Также президент США указал на заметные продвижения в рамках переговоров по урегулированию конфликта.
«Мы добиваемся большого прогресса», — заключил он.
Ранее в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая пауза носит временный характер и обусловлена определенными обстоятельствами.