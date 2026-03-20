Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что убежден в достижимости украинского регулирования

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Во время общения с журналистами у Белого дома он заявил, что ситуация будет разрешена.

Кроме того, глава американского государства заявил, что переговорный процесс по украинскому урегулированию ведется практически ежедневно.

«Они происходят почти каждый день», — уточнил Трамп.

Также президент США указал на заметные продвижения в рамках переговоров по урегулированию конфликта.

«Мы добиваемся большого прогресса», — заключил он.

Ранее в Кремле сообщили, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины приостановлена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущая пауза носит временный характер и обусловлена определенными обстоятельствами.

