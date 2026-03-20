ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию за недостаточную борьбу с дискриминацией

Совет ФИФА оштрафовал Израильскую футбольную ассоциацию за нарушения обязательств по борьбе с дискриминацией.
В релизе упоминаются лозунги о «расовой чистоте» и оскорбления в адрес арабских игроков со стороны фанатов «Бейтара», а также «политические и милитаристские сообщения», которые публиковали руководители профессиональных лиг и клуба «Маккаби» из Нетаньи в социальных сетях.
На Израильскую футбольную ассоциацию наложили штраф в 150 тыс. швейцарских франков.
Также на трёх ближайших домашних международных матчах Израиль будет обязан разместить крупный баннер с надписью: «Футбол объединяет мир — нет дискриминации».
Ранее сообщалось, что ФИФА не будет отстранять Израиль от международных турниров.