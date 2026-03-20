Колумбия назвала исчерпанным инцидент с эквадорским боеприпасом на границе

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Колумбия считает исчерпанным инцидент с обнаружением эквадорского неразорвавшегося боеприпаса на колумбийской территории. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны, которое опубликовал президент республики Густаво Петро в X.
«Обе страны сходятся во мнении, что необходимо оставить этот инцидент позади, не допустив последствий для двусторонних отношений, особенно в сфере безопасности. Представляется целесообразным считать данный эпизод исчерпанным и перейти к укреплению сотрудничества путем установления новых контактов между военным командованием обеих стран и выработки оперативных протоколов для приграничных районов», — говорится в тексте.
Колумбийские власти сообщили, что созданная двумя странами техническая комиссия посетила место, где была обнаружена бомба весом 250 кг, и пришла в выводу, что «с очень высокой вероятностью боеприпас упал на территории Эквадора, а затем, срикошетив, оказался на территории Колумбии, преодолев около 210 метров и не причинив ущерба людям или имуществу». «Эквадор сообщил, что операция была проведена на законных основаниях на его территории с целью нейтрализации угроз со стороны криминальных группировок без какого-либо намерения спровоцировать, затронуть или вызвать недоверие колумбийской стороны. Такую же оценку дает и Колумбия, исходя из подтвержденных фактов и характера отношений», — говорится в тексте.
Ранее Петро сообщил, что по участку колумбийско-эквадорской границы была проведена серия воздушных ударов, в результате которых погибли 27 человек, но заявил, что его страна была к ним не причастна. Позднее колумбийские власти сообщили, что на их территории найден неразорвавшийся боеприпас, который принадлежал Вооруженным силам Эквадора. Колумбийские военные произвели контролируемый подрыв снаряда.