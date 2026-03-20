Вучич заявил о негласном начале третьей мировой войны

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung выразил мнение, что третья мировая война может уже фактически идти, хотя об этом официально не говорят.

Глава Сербии подчеркнул, что борьба за стратегические ресурсы — нефть, газ, минералы и редкие металлы — уже активно идет. Многие игроки, по его словам, пытаются выиграть время, одновременно готовясь к более масштабным конфликтам.

«В связи с этим я, к сожалению, не исключаю, что в таких конфликтах когда-нибудь будет использовано и тактическое ядерное оружие», — предупредил Вучич.

Он напомнил, что Первая и Вторая мировые войны начинались с локальных конфликтов, которые затем привели к формированию военных и политических блоков.

Кроме того, Вучич указал, что существенные разногласия между крупными державами ведут к эскалации и борьбе за новый международный порядок, при этом прежний формат ООН уже не устраивает ведущие державы.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше