Вучич заявил о негласном начале третьей мировой войны

Сербский лидер Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung выразил мнение, что третья мировая война может уже фактически идти, хотя об этом официально не говорят.
Глава Сербии подчеркнул, что борьба за стратегические ресурсы — нефть, газ, минералы и редкие металлы — уже активно идет. Многие игроки, по его словам, пытаются выиграть время, одновременно готовясь к более масштабным конфликтам.
«В связи с этим я, к сожалению, не исключаю, что в таких конфликтах когда-нибудь будет использовано и тактическое ядерное оружие», — предупредил Вучич.
Он напомнил, что Первая и Вторая мировые войны начинались с локальных конфликтов, которые затем привели к формированию военных и политических блоков.
Кроме того, Вучич указал, что существенные разногласия между крупными державами ведут к эскалации и борьбе за новый международный порядок, при этом прежний формат ООН уже не устраивает ведущие державы.