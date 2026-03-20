Силы ПВО за три часа перехватили 66 БПЛА над регионами России

Средства российской ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 66 украинских дронов над российскими регионами.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили 91 украинский беспилотник над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской областей и Московского региона.

