Трамп заявил, что страны НАТО должны помогать охранять Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением, касающимся распределения ответственности среди союзников по Североатлантическому альянсу. Выступая перед журналистами в пятницу, американский лидер указал, что страны-участницы НАТО должны взять на себя активную роль в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

По словам Трампа, требование к союзникам участвовать в защите этого стратегически важного водного пути является оправданным, учитывая, что именно через него государства альянса получают значительные объемы необходимых им энергоресурсов.

Ситуация в проливе, через который проходят ключевые мировые маршруты поставок энергоносителей из стран Персидского залива, остается напряженной, что уже отразилось на экспортных возможностях и объемах добычи во всем регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Ирак объявил форс-мажор на месторождениях с иностранным участием.

