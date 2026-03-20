Арагчи заявил о рисках для британцев из-за решения Стармера по базам

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поставил под угрозу жизни британцев, дав разрешение США на использование баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.
«Подавляющее большинство британцев не хочет принимать никакого участия в этой войне по собственному желанию Израиля и США против Ирана. Игнорируя собственный народ, Стармер ставит жизни британцев под угрозу, разрешая использовать базы Соединенного Королевства для агрессии против Ирана. Иран воспользуется своим правом на самооборону», — сообщил глава МИД исламской республики в X.
Его заявление стало ответом на решение британского правительства разрешить США использовать авиабазы королевства для нанесения ударов по тем объектам в Иране, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе или по инфраструктуре соседних стран. Ранее в марте Великобритания уже одобрила просьбу США использовать ее базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране, которые могут поставить под угрозу интересы королевства или жизни его граждан. При этом Лондон всегда подчеркивал, что речи о присоединении Великобритании к военной операции США и Израиля против исламской республики не идет.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
11 марта представитель центрального штаба иранских ВС заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к США и их союзникам. 15 марта он заверил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.