Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сказал, что НАТО теряет авторитет

Американский президент Дональд Трамп сказал, что авторитет НАТО существенно снизился из-за того что партнеры США по Североатлантическому альянсу «бездействуют» вместо того чтобы помогать в разблокировке Ормузского пролива.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

Американская телекомпания CBS News утверждала, что представители военного ведомства США провели детальную подготовку к развертыванию войск.

