Трамп сказал, что НАТО теряет авторитет

Американский президент Дональд Трамп сказал, что авторитет НАТО существенно снизился из-за того что партнеры США по Североатлантическому альянсу «бездействуют» вместо того чтобы помогать в разблокировке Ормузского пролива.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Американская телекомпания CBS News утверждала, что представители военного ведомства США провели детальную подготовку к развертыванию войск.
