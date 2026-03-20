Welt: новая система связи Бундесвера может создавать угрозу для военных

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Новая цифровая система связи Бундесвера оказалась неработоспособной и даже может представлять угрозу для жизни военнослужащих. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ под грифом «Только для служебного пользования», в котором анализируются результаты испытаний.
Выявленные проблемы были настолько серьезными, что даже во время обычных учений и тренировок возникала «опасность для жизни и здоровья» военных. «В ее нынешнем состоянии общая базовая система D-LBO не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений. Можно ли будет достигнуть ее готовности к сентябрю 2026 года, в настоящее время нельзя прогнозировать», — отмечается в документе. До осени запланированы новые испытания.
На учениях после установки системы в танки Leopard 2 A7V сбои возникали даже при передаче обычных радиосообщений. Военные порой не могли расслышать команды немедленно прекратить огонь, что при некоторых обстоятельствах могло поставить под угрозу их жизни.
Особо острой проблемой было признано то, что не работала или «только эпизодически» работала система Friendly Force Tracking — отслеживания «своих». Тем самым в реальных боевых условиях велика опасность попасть под так называемый дружественный огонь.