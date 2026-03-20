Отношение Европы к переговорам с Россией постепенно меняется, заявил Вучич

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — заявил Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
По словам президента, было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой.
«Взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры», — отметил сербский лидер.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом. В Кремле указывали, что Киеву пора начать договариваться.