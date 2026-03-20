В Никарагуа сравнили сборную России с командой Аргентины

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о предстоящей товарищеской игре с командой России.

"Когда мы говорим о европейских командах, понимаем и принимаем как должное, что уровень, которого они достигли, высок, а для нас он максимальный. Однако это очень важные вызовы для нас, принимаем на себя ответственность и будем работать над тем, чтобы отлично выступить в России.

В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня. Однако наша ответственность всегда выше, потому что мы хотим расти, это единственное, что может помочь нам улучшить свои результаты на международной арене«, — приводит его слова “Чемпионат”.

Матч Россия — Никарагуа состоится 27 марта. Игра пройдёт в Краснодаре.

Ранее Головин, Сафонов и Мелкадзе попали в состав сборной России на мартовский сбор.