Трамп: НАТО не хватило мужества помочь США в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что странам Североатлантического альянса не хватило мужества для оказания Соединенным Штатам помощи в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
«Это очень просто. Это простой военный маневр. Это относительно безопасно, но нужно много помощи. В том смысле, что нужны корабли, нужен объем. И НАТО могла бы помочь нам, но им так и не хватило мужества сделать это. Было бы хорошо, если бы [другие] государства подключились — Китай использует [пролив для получения] 90% своей энергии, Япония — 95%», — сказал глава Белого дома.
