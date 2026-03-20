Трамп поддержал предложение закрыть американские военные базы в Испании

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение сенатора Линдси Грэма* закрыть американские военные базы в Испании.
«Он прав, призывая к этому. НАТО… следует помогать с (Ормузским. — RT) проливом, они получают значительную часть энергоресурсов через него», — цитирует его ТАСС.
Трамп акцентировал внимание на том, что сенатор был большим сторонником НАТО, а теперь его позиция резко изменилась.
Ранее Грэм заявил, что Трамп был разгневан из-за позиции ЕС по Ормузскому проливу.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.