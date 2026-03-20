Кент во вторник объявил об уходе с поста директора национального контртеррористического центра из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянут в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов «медвежьей услугой», так как его данные попросту не соответствуют действительности.