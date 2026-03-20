Попытки США сменить власть в Иране приведут к эскалации, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Попытки США добиться смены власти в Иране приведут к расширению конфликта, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
«Свергать режим не в наших интересах безопасности. И это приведет к эскалации и началу большого конфликта», — сказал Кент в интервью журналистке Мегин Келли.
По его словам, смены власти в Иране хочет Израиль, стратегические интересы которого отличаются от американских.
Кент во вторник объявил об уходе с поста директора национального контртеррористического центра из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянут в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов «медвежьей услугой», так как его данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.