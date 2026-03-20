Киевские власти объявили о принудительной эвакуации Славянска

Руководитель Донецкой областной военной администрации, назначенный Киевом, Вадим Филашкин объявил о решении провести принудительное вывоз детей из города Славянска, который остается под контролем украинских сил.

Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале, сообщив, что уже подписан официальный приказ.

В документе перечислены 38 улиц, преимущественно расположенных в восточной и северо-восточной частях города, откуда подлежат эвакуации несовершеннолетние жители.

Подобные меры украинские власти регулярно вводят в различных населенных пунктах. Ранее принудительный вывоз людей, в первую очередь детей и пожилых, уже проводился из Авдеевки, причем часть местных жителей тогда категорически отказалась покидать свои дома.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Лозовая, расположенном в Харьковской области, произошло разрушение стратегически важного для ВСУ туннеля.

