Трамп заявил, что США победили Иран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США, по его мнению, уже победили в вооруженном конфликте с Ираном.
Трамп, которого цитирует Sky news, сказал, что не хочет объявлять перемирие, поскольку «перемирие не объявляется, когда другую сторону буквально уничтожают».
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Американская телекомпания CBS News утверждала, что представители военного ведомства США провели детальную подготовку к развертыванию войск.
