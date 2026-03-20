Активы бизнесмена Галицкого арестовали по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Активы бизнесмена Александра Галицкого арестованы по иску ГП об обращении в доход РФ его имущества и денег на 8 миллиардов рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных материалов, суд в Москве 11 марта выдал исполнительный лист, по которому, согласно материалам приставов, уже на следующий день было возбуждено исполнительное производство об аресте активов Галицкого.
ГП РФ ранее потребовала изъять у Галицкого имущество и деньги со счетов на 8 миллиардов рублей. Кроме того, надзорное ведомство потребовало запретить деятельность объединения, в которое входит бизнесмен и его инвестиционный холдинг Almaz Capital Partners LTD, из-за финансирования ими ВСУ.
Как было установлено ГП, фонд Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 миллионов долларов. Как следует из иска, дочерние структуры фонда взаимодействуют с созданной по инициативе Владимира Зеленского платформой, через которую происходит сбор денег для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.