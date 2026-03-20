Дэвис: превосходство будет на стороне Ирана, пока он блокирует Ормузский пролив

Превосходство в конфликте с США и Израилем будет на стороне Ирана, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива. Такое мнение выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что главной проблемой на данный момент остаётся «блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира».

«И пока иранская сторона контролирует эту ситуацию, она оказывается в выигрыше», — отметил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запомнят позицию своих союзников по НАТО, которые отказались помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.

При этом он также заявлял, что Соединённые Штаты не нуждаются в помощи с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше