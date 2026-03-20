Колосков считает, что ФИФА принимает решения под влиянием политики

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что ФИФА стала организацией, которая принимает решения под влиянием политики.
«ФИФА давно перестала быть просто спортивной организацией, сейчас многие важные решения там принимаются под влиянием политики. Наши команды ФИФА отстранила от всех соревнований, в то время как все израильские и американские продолжают выступать. Израиль ведет открытые боевые действия и получил только штраф. Это яркий пример двойных стандартов», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что ещё в 2025 году 12 стран Ближнего Востока, в частности Палестина, направили письмо в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операции в секторе Газа. Позднее призывы об отстранении Израиля звучали на фоне ситуации в Иране.
Но ФИФА в официальном релизе сообщила, что не будет отстранять сборную Израиля от международных турниров.
Ранее ФИФА оштрафовала Израильскую ассоциацию за недостаточную борьбу с дискриминацией.