Румыния примет участие в обеспечении свободной навигации в Ормузском проливе

Решение принято на фоне тяжелых последствий для мировой экономики, сообщил президент страны Никушор Дан.

БУХАРЕСТ, 20 марта. /ТАСС/. Румыния решила присоединиться к заявлению Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Японии об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

«Это решение принято на фоне тяжелых последствий в результате закрытия пролива для мировых энергетических рынков, а также для мировой экономики, — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). — Эти последствия ощущаются и в Румынии, особенно в том, что касается цены на топливо. Поэтому мы готовы принять участие в усилиях мирового сообщества, которые приведут к сохранению этих цен на терпимом для населения уровне».

Ранее Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония в совместном заявлении выразили готовность поддержать усилия по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В заявлении содержится осуждение ударов Ирана по судам в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива. Однако в тексте отсутствует какая-либо критика ударов Израиля и США по гражданской инфраструктуре Ирана.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше