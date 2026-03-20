Румыния примет участие в обеспечении свободной навигации в Ормузском проливе

БУХАРЕСТ, 20 марта. /ТАСС/. Румыния решила присоединиться к заявлению Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Японии об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.
«Это решение принято на фоне тяжелых последствий в результате закрытия пролива для мировых энергетических рынков, а также для мировой экономики, — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). — Эти последствия ощущаются и в Румынии, особенно в том, что касается цены на топливо. Поэтому мы готовы принять участие в усилиях мирового сообщества, которые приведут к сохранению этих цен на терпимом для населения уровне».
Ранее Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ и Япония в совместном заявлении выразили готовность поддержать усилия по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. В заявлении содержится осуждение ударов Ирана по судам в Персидском заливе и фактического закрытия Ормузского пролива. Однако в тексте отсутствует какая-либо критика ударов Израиля и США по гражданской инфраструктуре Ирана.