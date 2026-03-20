Трамп сказал, что фастфуд мешает ему дожить до 200 лет

Американский лидер Дональд Трамп на церемонии в Белом доме в честь футбольной команды Военно-морской академии США заявил, что фастфуд мешает ему дожить до 200 лет.

Американский лидер Дональд Трамп на церемонии в Белом доме в честь футбольной команды Военно-морской академии США заявил, что фастфуд мешает ему дожить до 200 лет.

Об этом пишет The Daily Beast.

Трамп в своей речи вспомнил оценку своего бывшего врача Ронни Джексона, которую тот озвучил в беседе с журналистами. Врача спросили, кто здоровее — Барак Обама, Джордж Буш-младший или Трамп.

«Он сказал: “Президент Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет. И я люблю этого парня”, — сказал Трамп.

Ранее терапевт американского лидера Дональда Трампа Шон Барбабелла, комментируя сыпь на шее президента, рассказал, что тот использует крем для ухода за кожей.

