Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области сбили два украинских БПЛА

Губернатор Анохин: в Смоленской области сбили два БПЛА ВСУ, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.

«На места падений обломков беспилотников направлены оперативные службы. Пострадавших среди населения и повреждений объектов инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.

Анохин уточнил, что на территории Смоленской области силами сбиты два украинских БПЛА.

В регионе сохраняется опасность БПЛА.

