В Смоленской области сбили два украинских БПЛА

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
«На места падений обломков беспилотников направлены оперативные службы. Пострадавших среди населения и повреждений объектов инфраструктуры нет», — написал он в Telegram-канале.
Анохин уточнил, что на территории Смоленской области силами сбиты два украинских БПЛА.
В регионе сохраняется опасность БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше