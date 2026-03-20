Дмитриев предрек нелегкую жизнь гражданам ЕС из-за бюрократов-русофобов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Жители Европы и Великобритании скоро столкнуться с бытовыми проблемами из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Когда вы сидите без кондиционера, не можете пользоваться своей машиной, оплачивать счета, и у вас нет работы — помните, что [глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен], [глава дипслужбы ЕС] Кая [Каллас] и другие русофобски настроенные бюрократы из ЕС и Великобритании стали причиной этого, отказавшись от надежной и недорогой российской энергии», — написал он в Х.
Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal про обеспокоенность европейского правительства возможным нефтегазовым кризисом.