Ирландский боец Конор Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC.
Об этом сообщает The Sun.
20 марта завершилась его 18-месячная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Он был наказан за то, что не трижды не явился на обязательный допинг-тест в 2024 году.
Источник сообщает, что ирландцев может подраться уже на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе 12 июля. Между ним и руководством промоушена уже прошли переговоры.
За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В двух последних схватках он проиграл американцу Дастину Порье — сначала нокаутом, а потом из-за перелома ноги.
Ранее Макгрегор восхитился Дуровым и назвал его легендой.