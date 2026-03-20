Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC.

Ирландский боец Конор Макгрегор получил разрешение на возвращение в UFC.

Об этом сообщает The Sun.

20 марта завершилась его 18-месячная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Он был наказан за то, что не трижды не явился на обязательный допинг-тест в 2024 году.

Источник сообщает, что ирландцев может подраться уже на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе 12 июля. Между ним и руководством промоушена уже прошли переговоры.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В двух последних схватках он проиграл американцу Дастину Порье — сначала нокаутом, а потом из-за перелома ноги.

Ранее Макгрегор восхитился Дуровым и назвал его легендой.