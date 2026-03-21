Первый замгоссекретаря США проведет 23 марта заседание СБ ООН по Украине

Кристофер Ландау будет работать над реализацией приоритетов американского лидера Дональда Трампа, заключающихся в «содействии миру в Европе».

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау будет председательствовать на предстоящем 23 марта заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

По ее свидетельству, Ландау поедет в Нью-Йорк 23 марта, «чтобы председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе членов Европейского совета “. Он будет работать над реализацией “приоритетов президента [США Дональда] Трампа, заключающихся в содействии миру в Европе, продвижении подлинных реформ в ООН и возвращении ООН к основополагающей миссии поддержания мира и безопасности во всем мире”, отметило американское внешнеполитическое ведомство.

