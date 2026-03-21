По ее свидетельству, Ландау поедет в Нью-Йорк 23 марта, «чтобы председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по инициативе членов Европейского совета “. Он будет работать над реализацией “приоритетов президента [США Дональда] Трампа, заключающихся в содействии миру в Европе, продвижении подлинных реформ в ООН и возвращении ООН к основополагающей миссии поддержания мира и безопасности во всем мире”, отметило американское внешнеполитическое ведомство.
Первый замгоссекретаря США проведет 23 марта заседание СБ ООН по Украине
